Гвардиола о голе на 96-й минуте: «Саутгемптон» защищался всей командой. Невероятная концовка»

Главный тренер Хосеп Гвардиола подвел итоги матча премьер-лиги против (2:1).

«Невероятная концовка матча, очень важный для нас результат. Соперник защищался всей командой в своей штрафной, нам было сложно атаковать.

У было несколько опасных моментов в первом тайме. Все команды АПЛ превосходят нас при стандартах.

Соперник силен физически, но мы смогли дождаться своего момента. Мы играли до конца, и Стерлинг забил великолепный гол.

Мне нравится, с каким настроем играет команда. Сложно передать, что творилось в раздевалке. Мы отпразднуем этот результат, неизвестно, что будет в будущем.

Верил, что мы сможем забить, но в добавленное время начал терять надежду. Они хорошо защищались все 90 минут, перед этим провели отличный матч с «Ливерпулем». Ждал такой игры от «Саутгемптона».

Стерлинг добывает нам результат, очень рад за него. Он особенный игрок. Он забил не просто важный, но и очень красивый гол», – сказал Гвардиола.

Проведи собственную жеребьевку и получи билеты на матчи ЧМ-2018!