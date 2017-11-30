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    Гвардиола о голе на 96-й минуте: «Саутгемптон» защищался всей командой. Невероятная концовка»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Саутгемптон Хосеп Гвардиола Рахим Стерлинг

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча премьер-лиги против «Саутгемптона» (2:1).

    «Невероятная концовка матча, очень важный для нас результат. Соперник защищался всей командой в своей штрафной, нам было сложно атаковать.

    У «Саутгемптона» было несколько опасных моментов в первом тайме. Все команды АПЛ превосходят нас при стандартах.

    Соперник силен физически, но мы смогли дождаться своего момента. Мы играли до конца, и Стерлинг забил великолепный гол.

    Мне нравится, с каким настроем играет команда. Сложно передать, что творилось в раздевалке. Мы отпразднуем этот результат, неизвестно, что будет в будущем.

    Верил, что мы сможем забить, но в добавленное время начал терять надежду. Они хорошо защищались все 90 минут, перед этим провели отличный матч с «Ливерпулем». Ждал такой игры от «Саутгемптона».

    Стерлинг добывает нам результат, очень рад за него. Он особенный игрок. Он забил не просто важный, но и очень красивый гол», – сказал Гвардиола.

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