Конте был удален в матче против «Суонси» за споры с судьей
Главный тренер «Челси» Антонио Конте вынужден был досрочно покинуть скамейку запасных в матче премьер-лиги против «Суонси» (1:0, второй тайм).
Итальянский специалист в конце первого тайма поспорил с главным арбитром встречи Нилом Суорбриком о неназначенном угловом, за что был удален.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Суонси».
Фото: BBC
Проведи собственную жеребьевку и получи билеты на матчи ЧМ-2018!
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.