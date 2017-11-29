Конте был удален в матче против «Суонси» за споры с судьей

Главный тренер Антонио Конте вынужден был досрочно покинуть скамейку запасных в матче премьер-лиги против (1:0, второй тайм).

Итальянский специалист в конце первого тайма поспорил с главным арбитром встречи Нилом Суорбриком о неназначенном угловом, за что был удален.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча – .

Фото: BBC

Проведи собственную жеребьевку и получи билеты на матчи ЧМ-2018!