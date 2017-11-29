Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Конте был удален в матче против «Суонси» за споры с судьей

    Теги Челси премьер-лига Англия судьи фото Антонио Конте Суонси Нил Суорбрик

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте вынужден был досрочно покинуть скамейку запасных в матче премьер-лиги против «Суонси» (1:0, второй тайм).

    Итальянский специалист в конце первого тайма поспорил с главным арбитром встречи Нилом Суорбриком о неназначенном угловом, за что был удален.

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси»«Суонси».

    Фото: BBC

    Проведи собственную жеребьевку и получи билеты на матчи ЧМ-2018!

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться