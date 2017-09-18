Конте об удалении Давида Луиза: «Если бы судья остановил игру раньше, этого бы не произошло»

Главный тренер Антонио Конте после ничьей с «Арсеналом» (0:0) в матче чемпионата Англии прокомментировал удаление защитника команды .

«Хотел бы лишь обратить внимание на важные моменты, предшествовавшие подкату Луиза. Естественно, там был фол. Арбитр (Майкл Оливер – прим. Sports.ru) принял решение [показать красную карточку], но если бы он остановил игру раньше, этого бы не произошло.

Этому эпизоду предшествовала целая серия фолов. Игроки соперника продолжали наседать на Луиза и арбитра, которому пришлось воспользоваться свистком. Тем не менее это произошло, и мы принимаем это как факт.

Череда удалений на старте сезона? Безусловно, это странно, но это значит, что нам необходимо работать над многими моментами. Нам нужно улучшать свои тактические навыки, физическую форму. Нам необходимо исправить эту ситуацию и надеюсь, что нам будет больше везти в будущем.

Я сам был игроком и знаю, что такие периоды случаются. Надеюсь, решения будут справедливыми по отношению не только к нам, но и к игрокам соперника. Иногда наши оппоненты должны были оставаться в меньшинстве, но оставались в полном составе», — сказал Конте.

Антонио Конте: «Странно, что заканчиваем вдесятером третий подряд матч против «Арсенала»