Антонио Конте: «Странно, что заканчиваем вдесятером третий подряд матч против «Арсенала»

Главный тренер Антонио Конте подвел итоги матча с «Арсеналом» (0:0).

«Игра получилась хорошей, открытой. Обе команды пытались победить.

Матч с «Арсеналом» – это всегда очень сложно. Мы хорошо понимали, какого рода игра предстоит. Обе команды великолепны. Хорошая ничья.

Что касается удаления , то мне не нравится высказываться о судьях, как вы прекрасно знаете. Я не делал этого раньше, не стану и сейчас. Надо смотреть, что случилось перед подкатом.

Мы с большим уважением относимся к судьям. Но странно, что заканчиваем вдесятером третий подряд матч против , – сказал итальянец.

Игру судила бригада Майкла Оливера.