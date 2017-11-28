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    Арсен Венгер: «Алексис и Озил останутся в «Арсенале» в январе. Если не произойдет что-то невероятное»

    Теги Месут Озил Арсен Венгер Алексис Санчес премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что полузащитники Месут Озил и Алексис Санчес не покинут команду в январе.

    – Останутся ли Озил и Санчес в команде к первому февраля?

    – Да, разумеется. Только если не произойдет что-то невероятное.

    – Останутся ли они в следующем сезоне?

    – Никто не может ответить на этот вопрос, – заявил Венгер.

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