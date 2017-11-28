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    Василий Уткин: «Я был неправ. Манчини – лучший тренер. «Зенит», продли с ним контракт!»

    Теги Зенит Василий Уткин Роберто Манчини премьер-лига Россия

    Комментатор Василий Уткин поделился мнением о поражении «Зенита» от «Спартака» (1:3) в матче РФПЛ.

    «Я был неправ, каюсь. Манчини – лучший тренер. «Зенит», продли с ним контракт!» – написал Уткин в своем твиттере.

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