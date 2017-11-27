Массимо Каррера о дне рождения Манчини: «Надеюсь испортить ему праздник»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 18-м туре чемпионата России.
– Это ваша вторая встреча с Роберто Манчини в качестве главного тренера. Можно ли сказать, что после первой встречи этот матч стал более принципиальным?
– Конечно, это важный матч для нас. Мы можем немного догнать «Зенит» сегодня. Это отличная команда, игра будет сложной.
– Знаете ли, что вы у Манчини сегодня день рождения. Уже поздравили его?
– Да, я знаю. Я его пока еще не видел, но надеюсь испортить ему праздник (смеется).
– У вас сегодня насыщенная атакующая группа. Планируете ли, что Луис Адриано и Зе Луиш будут располагаться на одной линии или выберите другую расстановку?
– Посмотрим, как будет играть «Зенит». Адриано и Зе Луиш умеют играть и так, и так, – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».
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