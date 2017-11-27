Массимо Каррера о дне рождения Манчини: «Надеюсь испортить ему праздник»

Главный тренер Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 18-м туре чемпионата России.

– Это ваша вторая встреча с в качестве главного тренера. Можно ли сказать, что после первой встречи этот матч стал более принципиальным?

– Конечно, это важный матч для нас. Мы можем немного догнать сегодня. Это отличная команда, игра будет сложной.

– Знаете ли, что вы у Манчини сегодня день рождения. Уже поздравили его?

– Да, я знаю. Я его пока еще не видел, но надеюсь испортить ему праздник (смеется).

– У вас сегодня насыщенная атакующая группа. Планируете ли, что Луис Адриано и будут располагаться на одной линии или выберите другую расстановку?

– Посмотрим, как будет играть «Зенит». Адриано и Зе Луиш умеют играть и так, и так, – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».