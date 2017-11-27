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    Массимо Каррера о дне рождения Манчини: «Надеюсь испортить ему праздник»

    Теги Спартак Зенит Роберто Манчини Луис Адриано Зе Луиш Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 18-м туре чемпионата России.

    – Это ваша вторая встреча с Роберто Манчини в качестве главного тренера. Можно ли сказать, что после первой встречи этот матч стал более принципиальным?

    – Конечно, это важный матч для нас. Мы можем немного догнать «Зенит» сегодня. Это отличная команда, игра будет сложной.

    – Знаете ли, что вы у Манчини сегодня день рождения. Уже поздравили его?

    – Да, я знаю. Я его пока еще не видел, но надеюсь испортить ему праздник (смеется).

    – У вас сегодня насыщенная атакующая группа. Планируете ли, что Луис Адриано и Зе Луиш будут располагаться на одной линии или выберите другую расстановку?

    – Посмотрим, как будет играть «Зенит». Адриано и Зе Луиш умеют играть и так, и так, – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

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