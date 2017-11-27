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    Юрий Семин: «Нигде в мире не играют по такому холоду. Любой матч в холодную погоду заканчивается травмами»

    Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия СКА Хабаровск

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о победе над хабаровским СКА (2:1).

    – Очень напряженный матч. Мы много атаковали, много комбинировали. СКА хорошо оборонялся. Они защищались большой группой футболистов, что доставляло нам много проблем. С помощью замен хотели усилить игру в атаке. Все закончилось хорошо. Мы наиграли на победу.

    – СКА заслуженно идет на последнем месте?

    – Самые сложные матчи всегда получаются с командами, которые находятся внизу. Футболисты всеми силами стараются исправить положение. Но я бы хотел отметить наших игроков. Они провели блестящий матч в сложных погодных условиях.

    – Разговоры вокруг погоды мотивировали?

    – Мотивация была хорошая. В чемпионате есть четыре команды, которым сложно играть в ноябре-декабре. При составлении календаря нужно это учитывать – играть больше матчей, когда тепло. Нигде в мире не играют по такому холоду. Необходимо беречь футболистов, а сейчас этого не происходит. Любой матч в холодную погоду заканчивается травмами. У нас сегодня повреждение получил Игнатьев, – сказал Семин.

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