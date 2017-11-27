Юрий Семин: «Нигде в мире не играют по такому холоду. Любой матч в холодную погоду заканчивается травмами»

Главный тренер Юрий Семин поделился мнением о победе над хабаровским СКА (2:1).

– Очень напряженный матч. Мы много атаковали, много комбинировали. СКА хорошо оборонялся. Они защищались большой группой футболистов, что доставляло нам много проблем. С помощью замен хотели усилить игру в атаке. Все закончилось хорошо. Мы наиграли на победу.

– СКА заслуженно идет на последнем месте?

– Самые сложные матчи всегда получаются с командами, которые находятся внизу. Футболисты всеми силами стараются исправить положение. Но я бы хотел отметить наших игроков. Они провели блестящий матч в сложных погодных условиях.

– Разговоры вокруг погоды мотивировали?

– Мотивация была хорошая. В чемпионате есть четыре команды, которым сложно играть в ноябре-декабре. При составлении календаря нужно это учитывать – играть больше матчей, когда тепло. Нигде в мире не играют по такому холоду. Необходимо беречь футболистов, а сейчас этого не происходит. Любой матч в холодную погоду заканчивается травмами. У нас сегодня повреждение получил Игнатьев, – сказал Семин.