Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    СКА – «Локомотив». Фарфан в добавленное время не забил пенальти, но отличился на добивании

    Теги Локомотив Джефферсон Фарфан премьер-лига Россия СКА Хабаровск Александр Довбня

    Матч «Локомотива» и СКА в Хабаровске (2:1) отметился нестандартной концовкой.

    Московский клуб получил право на пенальти на второй добавленной к матчу минуте. Удар не реализовал Джефферсон Фарфан, мяч парировал Александр Довбня.

    На добивании Алексей Миранчук попал в перекладину, мяч отлетел к Фарфану и тот смог поразить ворота.

    Благодаря этой победе «Локомотив» как минимум сохранит 3-очковый отрыв от второго места.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться