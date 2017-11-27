СКА – «Локомотив». Фарфан в добавленное время не забил пенальти, но отличился на добивании
Матч «Локомотива» и СКА в Хабаровске (2:1) отметился нестандартной концовкой.
Московский клуб получил право на пенальти на второй добавленной к матчу минуте. Удар не реализовал Джефферсон Фарфан, мяч парировал Александр Довбня.
На добивании Алексей Миранчук попал в перекладину, мяч отлетел к Фарфану и тот смог поразить ворота.
Благодаря этой победе «Локомотив» как минимум сохранит 3-очковый отрыв от второго места.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.