Джанни Инфантино: «В России будет незабываемая атмосфера на ЧМ-2018»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился ожиданиями от ЧМ-2018.

«Следующим летом в России будет незабываемая атмосфера. Весь мир увидит открытую, гостеприимную и радушную страну, которая любит праздники и футбол.

Мы уверены, что все пройдет гладко. Все делается ради болельщиков. К примеру, российские власти внедрили новую концепцию удостоверения личности – паспорт болельщика. Появилась возможность безвизового въезда в страну и бесплатного проезда в междугородних поездах, а также много других возможностей.

Стадионы во всех 11 городах-организаторах – это поистине произведения искусства, и желающих купить билеты очень много. Билеты еще есть, но советую поторопиться.

Мы надеемся, что матчи пройдут в честной борьбе, без дискриминации и допинговых скандалов. Что касается допинга, могу сказать, что мы будем проверять игроков всех команд как во время турнира, так до и после. Мы уверены, что все в курсе этой ситуации.

По поводу дискриминации скажу, что ФИФА всегда относилась к этому очень серьезно, и мы приложим все усилия, чтобы этого не произошло. На ЧМ впервые будет действовать трехуровневый механизм, и арбитр матча сможет остановить или даже прервать матч, если на поле будут проявления дискриминации. Мы не будем с этим мириться, и мы настроены предельно жестко.

В 2018 году мы сделаем все, чтобы дать арбитрам возможность принимать верные решения. Думаю, это вполне логично. В марте мы обсудим возможность введения системы видеопомощи арбитрам, но мы уже сейчас убедились в ее эффективности. Мы также внедрим систему автоматического определения гола. Так что если команда забьет гол, он будет засчитан.

Это будет фантастический ЧМ, ведь мы провели отборочный турнир на самом высоком уровне. В Россию приедут лучшие игроки мира, три финалиста премии The Best этого года. На этом турнире будет много ярких моментов.

С нетерпением жду жеребьевки – хочет узнать, кто с кем сыграет на групповом этапе», – сказал Инфантино.