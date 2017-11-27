Рагнар Сигурдссон: «Извините, парни, но я выберу из первой корзины сборную России, если хочу на ЧМ пройти далеко»

Защитник «Рубина» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон поделился ожиданиями от жеребьевки группового этапа ЧМ-2018.

– Мы все очень ждем этой жеребьевки. Каждый хочет, наконец, узнать, в какой группе окажется, и кого получат остальные. Когда я был помоложе, то мечтал сыграть против самых сильных команд, против самых звездных футболистов. Но сейчас мне за 30, я играл почти со всеми главными звездами мирового футбола, и, наверное, было бы лучше получить на жеребьевке самую простую группу, чтобы исландцы могли как можно дальше пройти по сетке чемпионата мира.

– Давайте назовем группу мечты по Рагнару Сигурдссону. Какую команду вы выбрали бы себе из первой корзины, где находятся команды России, Германии, Бразилии, Португалии, Аргентины, Бельгии, Польши и Франции.

– Сложный выбор. Я хотел бы сыграть против сборной Германии, но это же самый сильный соперник. А если я хочу пройти далеко, то выберу сборную России. Извините, парни (смеется).

– Теперь вторая корзина. Здесь Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Уругвай, Мексика и Хорватия.

– Я не очень хорошо знаю, насколько сильны эти команды. Может быть, выберу швейцарцев. Кажется, что они самые слабые в этой корзине.

– И корзина номер четыре: Сербия, Нигерия, Австралия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия.

– Так, сербы довольно сильны. Это я знаю точно. А насчет остальных команд…

– Может быть, Панама? О ней толком ничего не известно.

– А вдруг они преподнесут такой же сюрприз, как это сделали исландцы на чемпионате Европы-2016? Нельзя загадывать наверняка. Но хорошо, давайте я возьму в свою группу панамцев. Итак, в моей группе будут команды России, Швейцарии, Исландии и Панамы.

– Исландия впервые сыграет на чемпионате мира. Насколько это круто для вашей страны?

– Это самое большое событие в истории всего исландского спорта, как мне кажется. Люди настолько воодушевлены, что сложно описать это словами. Но я не думаю, что они понимают, насколько крут чемпионат мира, пока он еще не начался, пока сборная Исландии не прилетела в Россию. Думаю, когда чемпионат начнется, люди в моей стране просто сойдут с ума из-за футбольных переживаний.

– А многие собираются в Россию на чемпионат мира из Исландии?

– Не так много болельщиков, как было на чемпионате Европы во Франции. Желающих очень много, но возможность есть не у всех. Все-таки в плане передвижения между городами из-за размеров России будет сложнее, плюс не у всех есть деньги на такие далекие путешествия, – сказал Сигурдссон.