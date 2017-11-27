Эрнесто Вальверде: «Все видели, что гол был»

Главный тренер «Барселоны» после ничьей с «Валенсией» (1:1) в матче чемпионата Испании посетовал на то, что при счете 0:0 судьи не зачитали гол Лионеля Месси.

«Согласен, что гол был очевиден. Я не говорю, что матч нужно переиграть, просто указываю, что мяч пересек линию ворот. Недавно нам повезло в матче с «Малагой» (2:0, перед голом Деулофеу мяч вышел за пределы поля – прим. Sports.ru), но сегодняшнее решение навредило нам сильнее, потому что лайнсмен занял неверную позицию. Мы по-прежнему обсуждаем, был гол или нет… Все видели, что был.

Никто не знает, что было бы, если бы гол был засчитан. Конечно, мы бы вышли вперед и получили бы большое преимущество», – сказал Вальверде.

Месси забил «Валенсии», но судья не увидел гол. Как так?