Бывший судья о незасчитанном голе «Барсы»: «И потом говорят, что примера – лучшая лига мира…»
Бывший испанский арбитр Итурральде Гонсалес поделился мнением о спорном эпизоде матча «Валенсия» – «Барселона» (1:1).
Мяч пересек линию ворот после удара нападающего гостей Лионеля Месси, но гол не был зафиксирован.
«Это очевидный гол, но вина лежит на Ла Лиге, которая не вкладывает деньги в системы фиксации голов.
И потом говорят, что примера – лучшая лига мира…» – заявил Гонсалес.
Матч «Валенсия» – «Барселона» судит Игнасио Иглесиас Вильянуэва. Главному рефери помогают лайнсмены Альфонсо Костойя Родригес и Энрике Рамос Феррейрос.
Судья ошибочно не засчитал гол «Барселоны» в ворота «Валенсии»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.