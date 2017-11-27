Бывший судья о незасчитанном голе «Барсы»: «И потом говорят, что примера – лучшая лига мира…»

Бывший испанский арбитр Итурральде Гонсалес поделился мнением о спорном эпизоде матча «Валенсия» – (1:1).

Мяч пересек линию ворот после удара нападающего гостей Лионеля Месси, но гол не был зафиксирован.

«Это очевидный гол, но вина лежит на Ла Лиге, которая не вкладывает деньги в системы фиксации голов.

И потом говорят, что примера – лучшая лига мира…» – заявил Гонсалес.

Матч «Валенсия» – «Барселона» судит Игнасио Иглесиас Вильянуэва. Главному рефери помогают лайнсмены Альфонсо Костойя Родригес и Энрике Рамос Феррейрос.

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Судья ошибочно не засчитал гол «Барселоны» в ворота «Валенсии»