Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Бывший судья о незасчитанном голе «Барсы»: «И потом говорят, что примера – лучшая лига мира…»

    Теги Барселона Валенсия примера Испания судьи фото Эдуардо Итурральде Гонсалес Иглесиас Вильянуэва Профессиональная футбольная лига Испании Альфонсо Костойя Родригес Энрике Рамос Феррейрос

    Бывший испанский арбитр Итурральде Гонсалес поделился мнением о спорном эпизоде матча «Валенсия» – «Барселона» (1:1).

    Мяч пересек линию ворот после удара нападающего гостей Лионеля Месси, но гол не был зафиксирован.

    «Это очевидный гол, но вина лежит на Ла Лиге, которая не вкладывает деньги в системы фиксации голов.

    И потом говорят, что примера – лучшая лига мира…» – заявил Гонсалес.

    Матч «Валенсия» – «Барселона» судит Игнасио Иглесиас Вильянуэва. Главному рефери помогают лайнсмены Альфонсо Костойя Родригес и Энрике Рамос Феррейрос.

    ФОТО

    Судья ошибочно не засчитал гол «Барселоны» в ворота «Валенсии»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться