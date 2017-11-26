Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Себастьян Дриусси: «Адаптация дается тяжеловато. Уверен, весной буду играть намного лучше»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кержаков сборная Италии сборная Аргентины Себастьян Дриусси Эмилиано Ригони

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал об адаптации в российском клубе и аргентинских игроках команды.

    – У вас номер 11 на спине. Что вы знаете про Александра Кержакова?

    – Да, мы знаем историю клуба, я знаю, кто такой Александр Кержаков, я знаю, как он важен для «Зенита» и болельщиков.

    Я понимаю, что у меня сейчас не лучший отрезок в карьере. Я только переехал в Европу, это первый опыт для меня. Адаптация дается тяжеловато.

    Зимой мы пройдем подготовку ко второй части чемпионата, и я уверен, что весной буду чувствовать себя и играть намного лучше.

    – У нас говорят: один югославский футболист – хорошо. Два – хорошо. Три – партизанский отряд. Пять аргентинцев – это что? Чемпионат по танго?

    – Согласен – странная ситуация. Посмотрите на другие лиги – нигде нет пяти аргентинцев. Даже в Испании. Но нам это помогает в адаптации. Я не вижу в этом проблем.

    – Вы отбираете еду у русских игроков?

    – Нет. У нас все поровну.

    – Это пока. Четверо из вас играет в сборной. Вы нет. Они смеются над вами?

    – Совершенно точно могу сказать, что никакой зависти у меня нет. Скорее это лишняя для меня мотивация.

    Мы же давно знакомы. С двумя из них мы играли вместе в «Ривер Плейте». Еще одного знаю с детства. С Эмилиано Ригони мы познакомились в «Зените».

    Все классные футболисты, очень хорошего уровня. Их пример мне показывает, что за российской лигой смотрят. Это очень важно.

    Мы находимся далеко, но четыре  игрока из российской лиги представляют сборную Аргентины. Я считаю, что если буду работать, то смогу оказаться там.

    – Ваш агент говорил, что в вашем случае возможна сборная Италии.

    – Возможность такая в теории есть. Это будет очень сложное решение для меня. Я хочу играть за страну, где я родился.

    Если в какой-то момент придется сделать выбор, то мы сядем на семейном совете и решим, – сказал Дриусси.

    21-летний аргентинец в 23 матчах за «Зенит» забил 3 гола и отдал 4 голевых паса.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться