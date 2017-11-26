Себастьян Дриусси: «Адаптация дается тяжеловато. Уверен, весной буду играть намного лучше»

Нападающий Себастьян Дриусси рассказал об адаптации в российском клубе и аргентинских игроках команды.

– У вас номер 11 на спине. Что вы знаете про ?

– Да, мы знаем историю клуба, я знаю, кто такой Александр Кержаков, я знаю, как он важен для и болельщиков.

Я понимаю, что у меня сейчас не лучший отрезок в карьере. Я только переехал в Европу, это первый опыт для меня. Адаптация дается тяжеловато.

Зимой мы пройдем подготовку ко второй части чемпионата, и я уверен, что весной буду чувствовать себя и играть намного лучше.

– У нас говорят: один югославский футболист – хорошо. Два – хорошо. Три – партизанский отряд. Пять аргентинцев – это что? Чемпионат по танго?

– Согласен – странная ситуация. Посмотрите на другие лиги – нигде нет пяти аргентинцев. Даже в Испании. Но нам это помогает в адаптации. Я не вижу в этом проблем.

– Вы отбираете еду у русских игроков?

– Нет. У нас все поровну.

– Это пока. Четверо из вас играет в сборной. Вы нет. Они смеются над вами?

– Совершенно точно могу сказать, что никакой зависти у меня нет. Скорее это лишняя для меня мотивация.

Мы же давно знакомы. С двумя из них мы играли вместе в «Ривер Плейте». Еще одного знаю с детства. С мы познакомились в «Зените».

Все классные футболисты, очень хорошего уровня. Их пример мне показывает, что за российской лигой смотрят. Это очень важно.

Мы находимся далеко, но четыре игрока из российской лиги представляют сборную Аргентины. Я считаю, что если буду работать, то смогу оказаться там.

– Ваш агент говорил, что в вашем случае возможна сборная Италии.

– Возможность такая в теории есть. Это будет очень сложное решение для меня. Я хочу играть за страну, где я родился.

Если в какой-то момент придется сделать выбор, то мы сядем на семейном совете и решим, – сказал Дриусси.

21-летний аргентинец в 23 матчах за «Зенит» забил 3 гола и отдал 4 голевых паса.