Джикия о матче с «Зенитом»: «Мы победим, если каждый будет заниматься делом и отдаст все силы»

Защитник Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России против .

– С первой тренировки в «Спартаке» чувствовал, что это моя команда. Сейчас все в наших руках и ногах. Выложимся полностью, чтобы добиться успеха. Оставшиеся в ноябре и декабре игры очень важны.

Да, в следующем году будут еще матчи. Но сейчас играем с «Зенитом», ЦСКА, «Ливерпулем»… И тульский «Арсенал» нельзя сбрасывать со счетов. Нам нужно набрать как можно больше очков.

Уже в понедельник встречаемся с «Зенитом». Думаю, если каждый в матче будет заниматься своим делом и отдаст на поле все силы, то сумеем победить. Сто процентов.

– Недавно наблюдали картину, как вы перед матчем Лиги чемпионов в подтрибунном помещении трогательно общались с детьми, которые выводят игроков на поле… Когда говорите с ними, себя в детстве вспоминаете?

– Всегда спрашиваю их: «С кем хотите выйти на игру?» Они сообщают свои пожелания. И если есть возможность быстро поменяться с игроками местом, мы это делаем. Чтобы ребята выходили на поле именно с теми, с кем они хотят.

Помню, перед домашним матчем с «Севильей» ребенок в потрибунке подарил мне монету. Рядом с ней была записка: «С наилучшими пожеланиями Георгию Джикии. Здоровья и успехов». Мы выходили на игру – и я не знал, куда ее деть. Положил в гетру. Целый матч с ней бегал.

– Пусть эта монетка теперь поможет в игре с «Зенитом».

– Хорошо бы, – заявил Джикия.

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября. Начало – в 19.30 по московскому времени.