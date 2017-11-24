Слепой болельщик «Ливерпуля» написал жалобу на действия испанской полиции. У него отобрали трость перед матчем с «Севильей»

Болельщик «Ливерпуля» Имон подал официальное заявление на противоправные действия испанской полиции перед матчем с «Севильей» (3:3).

Слепой фанат обвинил севильских полицейских в том, что у него отобрали трость перед матчем, из-за он не мог попасть на стадион в течение большей части первого тайма.

«Я путешествую по всему миру за , и во многих местах, от которых ждешь жестокости, все проходит намного лучше», – заявил Имон.

Болельщики «Ливерпуля» в социальных сетях жаловались на жесткие действия со стороны полицейских. «Ливерпуль» выступил с официальным заявлением, в котором пообещал расследовать эту ситуацию.

Ранее на грубость полиции в «Севилье» жаловались болельщики .