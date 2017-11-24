Зе Луиш о полиции: «В России взятка — это нормально, а в Португалии сразу поедешь в тюрьму»

Форвард Зе Луиш поделился опытом общения с правоохранительными органами России.

— Доводилось встречаться с местной полицией?

— Они все время меня останавливают. Каждый день, иногда по два раза. Сначала один полицейский, через 200 метров — другой. Забирают паспорт, сажают в полицейскую машину. Сижу там, ничего не делаю минут 30, пока они обыскивают мой автомобиль. Бесполезно объяснять, что ты футболист и не употребляешь наркотики. Им все равно, они ничего не слышат и тупо хотят потратить твое время.

— Пробовали дать взятку?

— Да. Это, как я понял, тут в порядке вещей. Полиция не отпустит, пока не заплатишь. Однажды я оставил машину на Пресне, рядом с торговым центром. О’кей, это было в неправильном месте, но я выскочил буквально на пять минут забрать обувь. Выбегаю назад, рядом с машиной полиция и эвакуатор. Говорю: «Погодите, я отошел буквально на минуту». Они говорят: «Нет, все — увозим». Пришлось дать 10 тысяч рублей. Взяли и сказали: «Проваливай скорее и машину свою убери».

— Что-то похожее есть в Португалии?

— Вы что?! Там если предложишь взятку, сразу поедешь в тюрьму. А в России это нормально, — сказал .