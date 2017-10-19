Лига Европы. «Зенит» против «Русенборга», «Локомотив» в гостях у «Шерифа»

В 3-м туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» сыграет дома с «Русенборгом», а «Локомотив» встретится на выезде с «Шерифом».

Лига Европы

3-й тур

Группа L

Группа F

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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