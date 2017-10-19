Лига Европы. «Зенит» против «Русенборга», «Локомотив» в гостях у «Шерифа»
В 3-м туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» сыграет дома с «Русенборгом», а «Локомотив» встретится на выезде с «Шерифом».
Лига Европы
3-й тур
Группа L
- Дата проведения
- 19 октября, 20.00, «Крестовский»
- Дата проведения
- 19 октября, 20.00, «Филипп II»
Группа F
- Дата проведения
- 19 октября, 22.05, «Шериф»
- Дата проведения
- 19 октября, 22.05, «Андрувстадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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