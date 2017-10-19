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    Лига Европы. «Зенит» против «Русенборга», «Локомотив» в гостях у «Шерифа»

    Теги Локомотив Зенит Реал Сосьедад Фастав Злин Лига Европы Русенборг Копенгаген результаты Шериф Вардар

    В 3-м туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» сыграет дома с «Русенборгом», а «Локомотив» встретится на выезде с «Шерифом».

    Лига Европы

    3-й тур

    Группа L

    Зенит Россия – Русенборг Норвегия
    Дата проведения
    19 октября, 20.00, «Крестовский»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Вардар Македония – Реал Сосьедад Испания
    Дата проведения
    19 октября, 20.00, «Филипп II»
    превью матча онлайн статистика

    Группа F

    Шериф Молдова – Локомотив Россия
    Дата проведения
    19 октября, 22.05, «Шериф»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Фастав Злин Чехия – Копенгаген Дания
    Дата проведения
    19 октября, 22.05, «Андрувстадион»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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