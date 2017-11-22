Совет Федерации одобрил закон о запрете переводов нелегальным букмекерам

Совет Федерации одобрил поправки, которые ограничат переводы средств для организаторов азартных игр и лотерей с нарушением законодательства. За принятие закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» проголосовали 149 сенаторов.

Закон направлен на ограничение платежными агентами переводов и приема денежных средств в пользу организаторов нелегальных букмекерских игр. Компании, которые действуют вне закона, будут помещаться в черные списки для переводов от банков и платежных агентов.

После одобрения Советом Федераций закон пойдет на подпись президенту РФ Владимиру Путину.