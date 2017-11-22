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    Совет Федерации одобрил закон о запрете переводов нелегальным букмекерам

    Теги Владимир Путин ставки на спорт ставки на футбол ставки на хоккей ставки на баскетбол ставки на теннис

    Совет Федерации одобрил поправки, которые ограничат переводы средств для организаторов азартных игр и лотерей с нарушением законодательства. За принятие закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» проголосовали 149 сенаторов.

    Закон направлен на ограничение платежными агентами переводов и приема денежных средств в пользу организаторов нелегальных букмекерских игр. Компании, которые действуют вне закона, будут помещаться в черные списки для переводов от банков и платежных агентов. 

    После одобрения Советом Федераций закон пойдет на подпись президенту РФ Владимиру Путину.

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