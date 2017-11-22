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    Виссам Бен-Йеддер об отыгрыше с 0:3 с «Ливерпулем»: «Надеюсь, «Милан» видел это»

    Теги Милан Ливерпуль Севилья Лига чемпионов Виссам Бен-Йеддер

    Форвард «Севильи» Виссам Бен-Йеддер после матча с «Ливерпулем» вспомнил о финале Лиги чемпионов-2005, в котором «Милан» вел 3:0, но проиграл в итоге в серии пенальти. 

    «Севилья» сегодня проигрывала «Ливерпулю» 0:3 в групповом матче ЛЧ, но сравняла счет в добавленное время – 3:3.

    «Надеюсь, «Милан» видел это», – написал Бен-Йеддер в своем твиттере.

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