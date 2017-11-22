Виссам Бен-Йеддер об отыгрыше с 0:3 с «Ливерпулем»: «Надеюсь, «Милан» видел это»

Форвард «Севильи» Виссам Бен-Йеддер после матча с вспомнил о финале Лиги чемпионов-2005, в котором вел 3:0, но проиграл в итоге в серии пенальти.

сегодня проигрывала «Ливерпулю» 0:3 в групповом матче ЛЧ, но сравняла счет в добавленное время – 3:3.

«Надеюсь, «Милан» видел это», – написал Бен-Йеддер в своем твиттере.