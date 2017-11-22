Юрген Клопп: «На 15 минут прекратили играть в футбол – это наша главная ошибка»

Главный тренер Юрген Клопп рассказал, почему «Севилья» отыгралась с 0:3 в матче Лиги чемпионов.

– Мы прекратили играть в футбол во втором тайме. У нас только одно оружие – играть в футбол. И мы им не пользовались во втором тайме до того, как пропустили второй гол.

Было абсолютно нормально, что мы были уверены в себе после первого тайма. Главная проблема в том, что мы прекратили играть в футбол.

Наша главная ошибка – в том, что мы на 15 минут прекратили играть в футбол. Мы были пассивны, слишком глубоко отошли. вышла биться, они молодцы.

Такое чувство, что мы проиграли, но мы не проиграли. У нас еще один матч, все в наших руках, но сейчас настроение не очень», – сказал Клопп.

«Ливерпуль» с 9 очками продолжает лидировать в группе E, для выхода в плей-офф Лиги чемпионов ему нужно не проиграть дома «Спартаку».