Каррера о ничьей с «Марибором»: «Для нас этот стакан наполовину полный»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1).
«Мы плохо проконтролировали последние минуты игры. Здесь суть в опыте.
Нам забили гол, который мы могли предотвратить. Это часть роста команды.
Мы провели хорошую игру и мало чего позволяли «Марибору». У нас были сегодня возможности, и для нас этот стакан наполовину полный.
Есть ли какая-то связь в том, что «Спартак» потерял 4 очка в матчах против худшей команды группы? В этом нет никакой связи. Каждый матч особенный, сам по себе.
Мы сегодня сделали все возможное, чтобы победить, но когда ты не забиваешь, все становится сложнее.
Сейчас надо сосредоточиться на чемпионате, а потом мы будем думать о «Ливерпуле», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».
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