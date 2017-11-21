Каррера о ничьей с «Марибором»: «Для нас этот стакан наполовину полный»

Главный тренер Массимо Каррера подвел итоги матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1).

«Мы плохо проконтролировали последние минуты игры. Здесь суть в опыте.

Нам забили гол, который мы могли предотвратить. Это часть роста команды.

Мы провели хорошую игру и мало чего позволяли . У нас были сегодня возможности, и для нас этот стакан наполовину полный.

Есть ли какая-то связь в том, что «Спартак» потерял 4 очка в матчах против худшей команды группы? В этом нет никакой связи. Каждый матч особенный, сам по себе.

Мы сегодня сделали все возможное, чтобы победить, но когда ты не забиваешь, все становится сложнее.

Сейчас надо сосредоточиться на чемпионате, а потом мы будем думать о , – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».