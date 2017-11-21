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    Эммануэль Адебайор: «Манчини в «Ман Сити» бесил всю команду. Куда бы он ни шел, он покупает 40 игроков»

    Теги Зенит Интер Роберто Манчини Эммануэль Адебайор Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия

    Бывший нападающий «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор рассказал о впечатлениях от работы с нынешним главным тренером «Зенита» Роберто Манчини.

    «У Манчини не было никакого контроля над раздевалкой. Он бесил 25 игроков. Он был замечательным игроком, но не тренером. Что он выиграл, если конкретно?

    В какой бы клуб он ни шел, он покупает 40 игроков. Когда Моуринью принял «Интер» после него, там были 40 игроков сборных, что ты делаешь?

    Когда я был в «Сити», он подписал Джеко, Балотелли, Тевеса, Агуэро... Пять нападающих мирового уровня. Если бы он сказал мне уйти, я ушел, но он сказал, что я ему нужен. 

    Я мог сыграть, забить, а на следующий день он бы сказал мне: «С «МЮ» ты не играешь, у нас другой план». Игроки в разговорах между собой обсуждали его. Никто не хотел за него играть», – сказал Адебайор.

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