Эммануэль Адебайор: «Манчини в «Ман Сити» бесил всю команду. Куда бы он ни шел, он покупает 40 игроков»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор рассказал о впечатлениях от работы с нынешним главным тренером Роберто Манчини.

«У Манчини не было никакого контроля над раздевалкой. Он бесил 25 игроков. Он был замечательным игроком, но не тренером. Что он выиграл, если конкретно?

В какой бы клуб он ни шел, он покупает 40 игроков. Когда Моуринью принял после него, там были 40 игроков сборных, что ты делаешь?

Когда я был в «Сити», он подписал Джеко, Балотелли, Тевеса, Агуэро... Пять нападающих мирового уровня. Если бы он сказал мне уйти, я ушел, но он сказал, что я ему нужен.

Я мог сыграть, забить, а на следующий день он бы сказал мне: «С «МЮ» ты не играешь, у нас другой план». Игроки в разговорах между собой обсуждали его. Никто не хотел за него играть», – сказал Адебайор.