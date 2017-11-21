Марадона, Пуйоль и Каннаваро примут участие в жеребьевке группового этапа ЧМ-2018
Стал известен полный состав участников жеребьевки группового этапа ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что ведущими жеребьевки будут Гари Линекер и Мария Командная, сам Кубок мира вынесет Мирослав Клозе.
Ассистентами жеребьевки будут, помимо Никиты Симоняна: Диего Марадона, Диего Форлан, Кафу, Фабио Каннаваро, Лоран Блан, Карлес Пуйоль, Гордон Бэнкс.
Жеребьевка пройдет 1 декабря в Государственном кремлевском дворце.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.