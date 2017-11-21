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    Марадона, Пуйоль и Каннаваро примут участие в жеребьевке группового этапа ЧМ-2018

    Теги Мирослав Клозе Никита Симонян Кафу Карлес Пуйоль Фабио Каннаваро Диего Форлан Гари Линекер Диего Марадона Лоран Блан ЧМ-2018 Гордон Бэнкс Мария Командная

    Стал известен полный состав участников жеребьевки группового этапа ЧМ-2018.

    Ранее сообщалось, что ведущими жеребьевки будут Гари Линекер и Мария Командная, сам Кубок мира вынесет Мирослав Клозе.

    Ассистентами жеребьевки будут, помимо Никиты Симоняна: Диего Марадона, Диего Форлан, Кафу, Фабио Каннаваро, Лоран Блан, Карлес Пуйоль, Гордон Бэнкс.

    Жеребьевка пройдет 1 декабря в Государственном кремлевском дворце.

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