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    «Реал» после ничьей с «Атлетико»: «Знали, что Борбалан будет так судить»

    Теги Реал Мадрид Атлетико примера Испания судьи Давид Фернандес Борбалан

    «Реал» остался недоволен судейством главного арбитра Давида Борбалана в матче чемпионата Испании с «Атлетико» (0:0).

    После игры на «Ванда Метрополитано» из раздевалки королевского клуба доносились претензии на работу рефери: «Мы так и знали. Знали, что он будет так судить».

    В субботнем матче Борбалан мог назначить в ворота «Атлетико» два пенальти – после того как Люка Эрнандес сломал нос Серхио Рамосу и за фол Диего Година.

    Кроме того, Стефан Савич, по мнению «Реала», за подкат против Тони Крооса заслуживал не желтой, а красной карточки. А Анхель Корреа избежал наказания после того, как пнул мячом в голову лежащему на газоне Кариму Бензема.

    Ранее «Реал» остался недоволен судейством Борбалана в августовском матче с «Валенсией» (2:2), когда не был назначен 11-метровый после фола Дани Парехо на Бензема.

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