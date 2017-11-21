«Реал» после ничьей с «Атлетико»: «Знали, что Борбалан будет так судить»

остался недоволен судейством главного арбитра Давида Борбалана в матче чемпионата Испании с (0:0).

После игры на «Ванда Метрополитано» из раздевалки королевского клуба доносились претензии на работу рефери: «Мы так и знали. Знали, что он будет так судить».

В субботнем матче Борбалан мог назначить в ворота «Атлетико» два пенальти – после того как Люка Эрнандес сломал нос Серхио Рамосу и за фол Диего Година.

Кроме того, Стефан Савич, по мнению «Реала», за подкат против Тони Крооса заслуживал не желтой, а красной карточки. А Анхель Корреа избежал наказания после того, как пнул мячом в голову лежащему на газоне Кариму Бензема.

Ранее «Реал» остался недоволен судейством Борбалана в августовском матче с «Валенсией» (2:2), когда не был назначен 11-метровый после фола Дани Парехо на Бензема.

Марсело: «В матче с «Атлетико» могло быть 3-4 пенальти»