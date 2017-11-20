Шкодран Мустафи – журналистам: «Вам нравится копаться в грязном белье и вытаскивать самое грязное»

Защитник Шкодран Мустафи после матча с «Тоттенхэмом» (2:0), в котором он забил победный гол, раскритиковал журналистов.

«Насколько я был летом близок к уходу? Вам нравится копаться в грязном белье, вытаскивать самое грязное. Только то, что происходит в раздевалке, – реально.

Вел я переговоры с другими клубами или нет – это все слухи. Я здесь, я стою напротив вас в футболке «Арсенала».

Да, парни, вы как всегда думаете: «Арсенал» мертв, «Арсенал» уже не вернется. Мы всегда живы, всегда верим в себя. Но мы знаем: если выигрывать большие матчи, но проигрывать рядовые, даже в топ-4 точно не финишировать. Если мы проиграем в следующем туре, вернемся туда, откуда начали.

Будущее Санчеса и Озила? Вы, видимо, хотите, чтобы все ушли? Нам нужны футболисты, не каждый может уйти. Конечно, они важны для команды, все хотят, чтобы они остались.

Если вы посмотрите на достижения Месута, вам нужно отдать ему дань уважения. Глупо говорить: он уже не так хорош, он умеет то-то и то-то», – заявил Мустафи.