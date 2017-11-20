Агент: «Зенит» не делал Кришито предложения о продлении контракта»

Андреа Д’Амико, агент капитана Доменико Кришито, рассказал, что его клиент по-прежнему не продлил контракт с петербургским клубом.

«В данный момент вопрос продления контракта Кришито с «Зенитом» находится в подвешенном состоянии. Доменико неоднократно говорил, что горд играть за клуб из Санкт-Петербурга и счастлив быть его капитаном, однако предложений о продлении контракта на сегодняшний день не поступало.

До окончания контракта остается совсем немного времени, мы все еще ждем звонка от руководства, но рано или поздно мы будем вынуждены начать переговоры с командами, которые проявляют предметный интерес к футболисту», – сказал Д’Амико.

Срок контракта Кришито с «Зенитом» истекает летом 2018 года.