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    Агент: «Зенит» не делал Кришито предложения о продлении контракта»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Доменико Кришито Андреа Д′Амико агенты

    Андреа Д’Амико, агент капитана «Зенита» Доменико Кришито, рассказал, что его клиент по-прежнему не продлил контракт с петербургским клубом.

    «В данный момент вопрос продления контракта Кришито с «Зенитом» находится в подвешенном состоянии. Доменико неоднократно говорил, что горд играть за клуб из Санкт-Петербурга и счастлив быть его капитаном, однако предложений о продлении контракта на сегодняшний день не поступало.

    До окончания контракта остается совсем немного времени, мы все еще ждем звонка от руководства, но рано или поздно мы будем вынуждены начать переговоры с командами, которые проявляют предметный интерес к футболисту», – сказал Д’Амико.

    Срок контракта Кришито с «Зенитом» истекает летом 2018 года.

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