«Тоттенхэм» хочет купить зимой Шоу, «МЮ» – Роуза

Левый защитник Люк Шоу попал в сферу интересов «Тоттенхэма».

Лондонцы намерены приобрести 22-летнего англичанина во время январского трансферного окна.

Шоу отлично знаком главному тренеру «шпор» Маурисио Почеттино по совместной работе в «Саутгемптоне». Но помешать переходу может значительно более низкая зарплата в «Тоттенхэме».

Ранее сообщалось, что «МЮ» готов продать Шоу за 20 миллионов фунтов.

Манкунианцы, в свою очередь, не прочь купить у левого защитника Дэнни Роуза, у которого конфликт с Почеттино.

Кроме того, в августе 27-летний англичанин раскритиковал в прессе трансферную политику лондонского клуба. С тех пор Роуз провел в АПЛ лишь один матч.