«Тоттенхэм» хочет купить зимой Шоу, «МЮ» – Роуза
Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу попал в сферу интересов «Тоттенхэма».
Лондонцы намерены приобрести 22-летнего англичанина во время январского трансферного окна.
Шоу отлично знаком главному тренеру «шпор» Маурисио Почеттино по совместной работе в «Саутгемптоне». Но помешать переходу может значительно более низкая зарплата в «Тоттенхэме».
Ранее сообщалось, что «МЮ» готов продать Шоу за 20 миллионов фунтов.
Манкунианцы, в свою очередь, не прочь купить у «Тоттенхэма» левого защитника Дэнни Роуза, у которого конфликт с Почеттино.
Кроме того, в августе 27-летний англичанин раскритиковал в прессе трансферную политику лондонского клуба. С тех пор Роуз провел в АПЛ лишь один матч.
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