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    Станислав Черчесов: «Сборная России максимально постарается, чтобы в стране был бум футбола»

    Теги Спартак Вагнер Лав Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная России ЧМ-2018 Сейду Думбия Куинси Промес

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил уровень премьер-лиги.

    «Надо отметить прозорливость спартаковских селекционеров, которые брали Промеса. Но игроки такого хорошего уровня были не только в «Спартаке», в других командах тоже: Вагнер Лав, Думбия…

    Не надо принижать наш чемпионат. Посмотрите, какие стадионы, сколько зрителей. Есть интерес. Если бы это было в 1992 году, когда только начали проводить чемпионат России, то, наверное, его было бы невозможно заманить, даже если бы финансы позволяли.

    Тогда не было стадионов, инфраструктуры, раскрутки. А сейчас не надо удивляться. Сейчас чемпионат мира пройдет, стадионы у нас практически все новые, идеальные.

    Конечно, и нам надо дать результат, чтобы в России был бум. Мы максимально постараемся, чтобы сделать это», – сказал Черчесов в программе «После футбола» на канале «Матч ТВ».

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