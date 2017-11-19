Станислав Черчесов: «Сборная России максимально постарается, чтобы в стране был бум футбола»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил уровень премьер-лиги.

«Надо отметить прозорливость спартаковских селекционеров, которые брали Промеса. Но игроки такого хорошего уровня были не только в , в других командах тоже: Вагнер Лав, Думбия…

Не надо принижать наш чемпионат. Посмотрите, какие стадионы, сколько зрителей. Есть интерес. Если бы это было в 1992 году, когда только начали проводить чемпионат России, то, наверное, его было бы невозможно заманить, даже если бы финансы позволяли.

Тогда не было стадионов, инфраструктуры, раскрутки. А сейчас не надо удивляться. Сейчас чемпионат мира пройдет, стадионы у нас практически все новые, идеальные.

Конечно, и нам надо дать результат, чтобы в России был бум. Мы максимально постараемся, чтобы сделать это», – сказал Черчесов в программе «После футбола» на канале «Матч ТВ».