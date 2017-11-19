Председатель «Локомотива» о матче со СКА: «УЕФА не рекомендует играть больше чем при -15»

Председатель совета директоров Анатолий Мещеряков поделился мнением о выездном матче с хабаровским СКА.

«Насколько я знаю, существуют определенные правила , которые не рекомендуют играть больше чем при -15.

Думаю, что соответствующие ответственные люди и РФПЛ должны на это смотреть», – сказал Мещеряков.

Семин о матче в Хабаровске: «В минус 20 можно легко заработать пневмонию, но если надо, сыграем»