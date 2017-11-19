Председатель «Локомотива» о матче со СКА: «УЕФА не рекомендует играть больше чем при -15»
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о выездном матче РФПЛ с хабаровским СКА.
«Насколько я знаю, существуют определенные правила УЕФА, которые не рекомендуют играть больше чем при -15.
Думаю, что соответствующие ответственные люди РФС и РФПЛ должны на это смотреть», – сказал Мещеряков.
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