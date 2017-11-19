Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Председатель «Локомотива» о матче со СКА: «УЕФА не рекомендует играть больше чем при -15»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия УЕФА РФС РФПЛ СКА Хабаровск Анатолий Мещеряков

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о выездном матче РФПЛ с хабаровским СКА.

    «Насколько я знаю, существуют определенные правила УЕФА, которые не рекомендуют играть больше чем при -15.

    Думаю, что соответствующие ответственные люди РФС и РФПЛ должны на это смотреть», – сказал Мещеряков.

    Семин о матче в Хабаровске: «В минус 20 можно легко заработать пневмонию, но если надо, сыграем»

    Опрос

    Можно ли играть в такой мороз?

    1742 голосa
    • Да
      49%
    • Нет
      51%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться