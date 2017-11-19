Массимо Каррера: «Роналду – особый игрок, а в «Спартаке» такой – Промес»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал игрока команды, играющего как форвард «Реала» Криштиану Роналду.
– Кто будет российским Криштиану Роналду?
– Ну, это трудной сказать. Сейчас трудно найти русского Криштиану Роналду, но есть хорошие игроки.
– Например?
– Ах! Ты имеешь виду из «Спартака»? Нет, из «Спартака»...это трудно сравнивать.Я думаю, что Роналду – это особый игрок, тогда Промес, потому что играет в роли Криштиану Роналду.
Я считаю, что Роналду стал великим футболистом, и если кто-то хочет повторить его успех – должен очень много работать, – сказал Каррера.
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