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    Массимо Каррера: «Роналду – особый игрок, а в «Спартаке» такой – Промес»

    Теги Спартак Криштиану Роналду премьер-лига Россия Реал Мадрид Куинси Промес Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал игрока команды, играющего как форвард «Реала» Криштиану Роналду.

    – Кто будет российским Криштиану Роналду?

    – Ну, это трудной сказать. Сейчас трудно найти русского Криштиану Роналду, но есть хорошие игроки. 

    – Например?

    – Ах! Ты имеешь виду из «Спартака»? Нет, из «Спартака»...это трудно сравнивать.Я думаю, что Роналду – это особый игрок, тогда Промес, потому что играет в роли Криштиану Роналду.

    Я считаю, что Роналду стал великим футболистом, и если кто-то хочет повторить его успех – должен очень много работать, – сказал Каррера.

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