Массимо Каррера: «Роналду – особый игрок, а в «Спартаке» такой – Промес»

Главный тренер Массимо Каррера назвал игрока команды, играющего как форвард Криштиану Роналду.

– Кто будет российским ?

– Ну, это трудной сказать. Сейчас трудно найти русского Криштиану Роналду, но есть хорошие игроки.

– Например?

– Ах! Ты имеешь виду из «Спартака»? Нет, из «Спартака»...это трудно сравнивать.Я думаю, что Роналду – это особый игрок, тогда Промес, потому что играет в роли Криштиану Роналду.

Я считаю, что Роналду стал великим футболистом, и если кто-то хочет повторить его успех – должен очень много работать, – сказал Каррера.