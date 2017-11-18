Массимо Каррера: «Будем бороться до конца. Посмотрим, что произойдет в мае»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 17-го тура РФПЛ против «Краснодара» (4:1).
«Победа не была такой легкой, как вам показалось. В первом тайме мы лучше сыграли, у них было мало возможностей.
Во втором тайме они начали давить, но мы не опустили руки и забили еще. Мы встречались с командой, которая хорошо играет в футбол, поэтому эта победа очень важна.
Сыграли по схеме 4-2-3-1. Один из нападающих должен был выполнять роль плеймейкера, но у него не все получалось. Поэтому больше было похоже на 4-4-2.
Будем бороться до конца. Посмотрим, что произойдет в мае.
Травмы игроков? Глушаков получил ушиб колена, а у Мельгарехо начало сводить икроножную мышцу», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».
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