Массимо Каррера: «Будем бороться до конца. Посмотрим, что произойдет в мае»

Главный тренер Массимо Каррера подвел итоги матча 17-го тура РФПЛ против (4:1).

«Победа не была такой легкой, как вам показалось. В первом тайме мы лучше сыграли, у них было мало возможностей.

Во втором тайме они начали давить, но мы не опустили руки и забили еще. Мы встречались с командой, которая хорошо играет в футбол, поэтому эта победа очень важна.

Сыграли по схеме 4-2-3-1. Один из нападающих должен был выполнять роль плеймейкера, но у него не все получалось. Поэтому больше было похоже на 4-4-2.

Будем бороться до конца. Посмотрим, что произойдет в мае.

Травмы игроков? Глушаков получил ушиб колена, а у Мельгарехо начало сводить икроножную мышцу», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».