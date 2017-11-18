Газон на «Крестовском» поменяют весной 2018 года за счет «Зенита»
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о ситуации с заменой газона на «Крестовском».
«У нас есть техническая карта, но решение это взаимоувязывается между Минспортом, федеральным правительством, футбольным клубом «Зенит» и ФИФА.
[Будем менять газон] за счет футбольного клуба «Зенит» весной 2018 года. [Газоны на всех полях меняются], и наш не является исключением.
Сейчас газон выглядит вполне прилично – [с ним научились работать]», – сказал Албин.
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