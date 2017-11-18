Газон на «Крестовском» поменяют весной 2018 года за счет «Зенита»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о ситуации с заменой газона на .

«У нас есть техническая карта, но решение это взаимоувязывается между Минспортом, федеральным правительством, футбольным клубом и ФИФА.

[Будем менять газон] за счет футбольного клуба «Зенит» весной 2018 года. [Газоны на всех полях меняются], и наш не является исключением.

Сейчас газон выглядит вполне прилично – [с ним научились работать]», – сказал Албин.