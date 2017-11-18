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    Криштиану Роналду: «Принимаю критику, но не согласен с ней»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания судьи

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о своей низкой результативности на старте чемпионата Испании. В 7 матчах примеры португалец забил лишь один гол.

    «Я не беспокоюсь, все наладится. Не согласен с тем, что говорят обо мне. Люди не видят разницы между «играть хорошо», «играть нормально» и «не забивать». Меня воспринимают как голевую машину, которая должна забивать в каждом матче. Когда не получается, никого не волнует, как я сыграл – хорошо или плохо. Меня судят исключительно по голам.

    Принимаю критику, но не согласен с ней. Поэтому стараюсь не читать и не слушать, что обо мне говорят. Но у меня нет выбора, кроме как смириться с этим – я не могу контролировать мир.

    Что касается моей дисквалификации, то перед началом сезона я был чрезвычайно мотивирован. Но когда кто-то лишает тебя возможности выходить на поле, выражать себя… То, как это было обставлено, меня крайне разочаровало. Это грубейшая ошибка арбитра», – сказал Роналду.

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