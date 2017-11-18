«Боруссия Д» потерпела 3-е подряд поражение в бундеслиге и не выигрывает 5 матчей

Дортмундская «Боруссия» проиграла в матче 12-го тура бундеслиги (1:2).

Это поражение стало для дортмундцев третьим в чемпионате Германии подряд.

«Боруссия» не может выиграть в бундеслиге пять матчей подряд – с 30 сентября. В этих играх команда пропустила 14 мячей. Это худший результат с 1991 года.

В чемпионате дортмундцы занимают третье место, отставая от «Баварии» на 6 очков. У Мюнхена еще игра в запасе.

Шансы на плей-офф Лиги чемпионов минимальны. Клуб за два тура до конца отстает от «Реала» на 5 очков. «Тоттенхэм» уже вышел из группы.

Напомним, летом Томаса Тухеля в команде сменил экс-тренер «Аякса» .

В 11 последних матчах во всех турнирах «Боруссия» одержала всего 3 победы. Подробную статистику выступлений коллектива вы можете посмотреть здесь.