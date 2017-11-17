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    «Арарат» расторг контракт с Павлюченко

    Теги Роман Павлюченко трансферы второй дивизион Арарат Москва

    Нападающий Роман Павлюченко покинул московский «Арарат».

    Клуб из второго дивизиона расторг с форвардом контракт.

    Ранее «Арарат» решил понизить Павлюченко премиальные на 99% за то, что он якобы самовольно уехал в отпуск, никого не предупредив в клубе. При этом сам игрок заявил, что согласовал это с руководством.

    «Руководство клуба и я приняли решение о расторжении моего контракта по обоюдному согласию. Хочу попросить прощения у болельщиков, партнеров по команде и всех, кто создал и имеет отношение к «Арарату» за ту пустую шумиху в прессе, которая развернулась вокруг меня в последние дни.

    Все произошедшее возникло из-за банального недопонимания. Сейчас все спорные вопросы улажены, и никаких проблем между мной и клубом больше нет, мы расстаемся добрыми друзьями.

    Время в «Арарате» было особенным и необыкновенным. Было приятно ощущать себя частью столь большого и амбициозного проекта. Уверен, скоро «Арарат» добьется больших спортивных вершин, а я всегда буду поддерживать и переживать за эту яркую команду», – сказал Павлюченко.

    35-летний футболист, бывший капитаном команды, в 12 матчах второго дивизиона забил 9 голов.

     

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