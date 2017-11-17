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    Стоимость переноса медиацентра «Крестовского» окончательно не определена

    Теги Зенит премьер-лига Россия бизнес Крестовский

    Пресс-служба комитета по строительству Санкт-Петербурга заявила, что стоимость работ по переносу медиацентра, из-за которого не могут выдвинуть выкатное поле из чаши стадиона «Крестовский» для просушки, пока окончательно не определена.

    «Предварительно, по данным АНО «Арена-2018», общая стоимость работ останется в пределах сметной, утвержденной экспертизой в 2016-2017 годах», – говорится в сообщении пресс-службы.

    Ранее комитет по строительству заявлял, что в случае демонтажа медиацентра потребуется еще 432 миллиона рублей, к такому выводу пришел госзаказчик работ АНО «Арена-2018».

    «Крестовский» возводят с 2007 года. С тех пор стоимость работ неоднократно пересматривалась в сторону увеличения, а сроки сдачи переносились. На стадионе пройдут матчи ЧМ-2018.

     

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