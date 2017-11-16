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    Жозе Моуринью: «У Джонса проблемы с бедром, и он играл за сборную. Игроков некоторых клубов не вызывают из-за повреждения ногтя»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью Манчестер Сити сборная Англии премьер-лига Англия сборная Германии травмы Дэниэл Дринкуотер Фабиан Делф Фил Джонс товарищеские матчи (сборные)

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью остался недоволен тем, что защитник Фил Джонс с повреждением бедра сыграл за сборную Англии в матче с Германией (0:0).

    «Это неправильно, когда футболист с проблемами играет в товарищеских матчах за сборную. У Джонса наблюдались эти проблемы на протяжении трех недель.

    Он пропускал матчи за клуб, а сыграл только в важной игре с «Челси», появившись на поле в экстремальных для себя условиях. Дальше он отправился в сборную и вернулся с травмой.

    Есть клубы, игроки которых не вызываются в сборные из-за повреждения ногтя, мизинца или небольшой простуды. Они спокойно отдыхают во время паузы на матчи национальных сборных.

    Также есть клубы, тренеры которых наивны и честны, разрешая игрокам с проблемами уезжать в сборные.

    Хочу проверить в следующем туре, сыграют ли игроки, не поехавшие в сборную Англии. Дринкуотер? Делф? Кто точно не сыграет, так это Джонс», – сказал Моуринью.

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