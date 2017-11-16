Жозе Моуринью: «У Джонса проблемы с бедром, и он играл за сборную. Игроков некоторых клубов не вызывают из-за повреждения ногтя»

Главный тренер Жозе Моуринью остался недоволен тем, что защитник с повреждением бедра сыграл за сборную Англии в матче с Германией (0:0).

«Это неправильно, когда футболист с проблемами играет в товарищеских матчах за сборную. У Джонса наблюдались эти проблемы на протяжении трех недель.

Он пропускал матчи за клуб, а сыграл только в важной игре с «Челси», появившись на поле в экстремальных для себя условиях. Дальше он отправился в сборную и вернулся с травмой.

Есть клубы, игроки которых не вызываются в сборные из-за повреждения ногтя, мизинца или небольшой простуды. Они спокойно отдыхают во время паузы на матчи национальных сборных.

Также есть клубы, тренеры которых наивны и честны, разрешая игрокам с проблемами уезжать в сборные.

Хочу проверить в следующем туре, сыграют ли игроки, не поехавшие в сборную Англии. Дринкуотер? Делф? Кто точно не сыграет, так это Джонс», – сказал Моуринью.