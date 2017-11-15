«Тоттенхэм» летом оценил Эриксена в 225 млн евро. Игрок интересен «Барселоне»

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен по-прежнему интересен «Барселоне».

Спортивный директор каталонцев Роберто Фернандес неоднократно бывал на матчах в последнее время и следил в первую очередь за игрой 25-летнего датчанина, а не Харри Кейна или Деле Алли.

рассматривала Эриксена в качестве альтернативы Филиппе Коутиньо, однако лондонцы очень высоко оценивают своего игрока.

«Если «ПСЖ» заплатил за Неймара 222 миллиона евро, Эриксен стоит 225 миллионов», – заявлял летом президент клуба Дэниэл Леви.

Сам Эриксен в июне сказал: «Немногие могут отказать «Барселоне».

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