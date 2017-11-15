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    «Тоттенхэм» летом оценил Эриксена в 225 млн евро. Игрок интересен «Барселоне»

    Теги премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Кристиан Эриксен Роберто Фернандес Бонильо

    Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен по-прежнему интересен «Барселоне».

    Спортивный директор каталонцев Роберто Фернандес неоднократно бывал на матчах «Тоттенхэма» в последнее время и следил в первую очередь за игрой 25-летнего датчанина, а не Харри Кейна или Деле Алли.

    «Барселона» рассматривала Эриксена в качестве альтернативы Филиппе Коутиньо, однако лондонцы очень высоко оценивают своего игрока.

    «Если «ПСЖ» заплатил за Неймара 222 миллиона евро, Эриксен стоит 225 миллионов», – заявлял летом президент клуба Дэниэл Леви.

    Сам Эриксен в июне сказал: «Немногие могут отказать «Барселоне».

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