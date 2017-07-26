Евгений Савин: «Сейчас на «Матч ТВ» серьезные пертурбации. Сомневаюсь, что буду комментировать матчи»
Ведущий «Матч ТВ» Евгений Савин рассказал о своем будущем на телеканале.
«У нас сейчас серьезные пертурбации на «Матч ТВ», я вообще сомневаюсь, что буду что-то комментировать. Может быть, буду участвовать только в проектах», – сказал Савин.
Ранее главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин прекратил работу на телеканале.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.