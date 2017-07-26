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    Евгений Савин: «Сейчас на «Матч ТВ» серьезные пертурбации. Сомневаюсь, что буду комментировать матчи»

    Теги Евгений Савин телевидение Матч ТВ

    Ведущий «Матч ТВ» Евгений Савин рассказал о своем будущем на телеканале.

    «У нас сейчас серьезные пертурбации на «Матч ТВ», я вообще сомневаюсь, что буду что-то комментировать. Может быть, буду участвовать только в проектах», – сказал Савин.

    Ранее главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин прекратил работу на телеканале.

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