Ведущий Евгений Савин рассказал о своем будущем на телеканале.

«У нас сейчас серьезные пертурбации на «Матч ТВ», я вообще сомневаюсь, что буду что-то комментировать. Может быть, буду участвовать только в проектах», – сказал Савин.

Ранее главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин прекратил работу на телеканале.