Лукаку стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии. Ему 24 года

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил единственный гол в товарищеском матче с Японией (1:0).

Таким образом, 24-летний форвард забил 31-й гол в составе национальной сборной страны и стал лучшим бомбардиром в истории бельгийцев.

Лукаку обогнал Бернарда Ворхофа и Поля ван Химста, у которых было по 30 мячей.

Подобную статистику выступлений Лукаку смотрите здесь.

Он вообще собирается забивать?