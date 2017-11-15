Лукаку стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии. Ему 24 года
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил единственный гол в товарищеском матче с Японией (1:0).
Таким образом, 24-летний форвард «Манчестер Юнайтед» забил 31-й гол в составе национальной сборной страны и стал лучшим бомбардиром в истории бельгийцев.
Лукаку обогнал Бернарда Ворхофа и Поля ван Химста, у которых было по 30 мячей.
Подобную статистику выступлений Лукаку смотрите здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.