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    Лукаку стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии. Ему 24 года

    Теги Манчестер Юнайтед сборная Японии премьер-лига Англия сборная Бельгии рекорды Ромелу Лукаку товарищеские матчи (сборные) Бернард Ворхоф Поль Ван Химст

    Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил единственный гол в товарищеском матче с Японией (1:0).

    Таким образом, 24-летний форвард «Манчестер Юнайтед» забил 31-й гол в составе национальной сборной страны и стал лучшим бомбардиром в истории бельгийцев.

    Лукаку обогнал Бернарда Ворхофа и Поля ван Химста, у которых было по 30 мячей.

    Подобную статистику выступлений Лукаку смотрите здесь.

    Он вообще собирается забивать?

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