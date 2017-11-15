Джампьеро Вентура: «Результаты Италии при мне – одни из лучших за 40 лет»
Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура после невыхода команды на ЧМ-2018 оценил свою работу.
«Без Италии чемпионат мира не будет таким привлекательным, но, к сожалению, это случилось.
Что я могу сделать? Я извинился перед итальянцами за результат.
И все же при мне у сборной Италии были одни из лучших результатов за последние 40 лет. Я проиграл только в двух матчах», – сказал Вентура в интервью Le Iene.
На самом деле Италия с Вентурой проиграла три раза в 17 матчах: Франции (1:3), Испании (0:3) и Швеции (0:1).
Итальянцы во второй раз в истории и впервые с 1958 года не вышли на чемпионат мира.
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