Марадона заявил, что хочет возглавить сборную Аргентины

Бывший нападающий и тренер сборной Аргентины Диего Марадона заявил о намерении вновь возглавить национальную команду страны.

Марадона сделал заявление после поражения аргентинцев под руководством в товарищеском матче против Нигерии (2:4) в Краснодаре.

«Кто одержал больше побед? Давайте сделаем выводы.

Я горячусь, потому что они теряют престиж. Но ребята не виноваты. Я хочу вернуться», – написал Марадона в инстаграме.

57-летний специалист также опубликовал таблицу с результатами тренеров сборной Аргентины, где у Марадоны лучший показатель побед из всех – 75%.

Напомним, Марадона возглавлял сборную Аргентины с октября 2008 по июль 2010 года. С командой он вышел в 1/4 финала ЧМ-2010 в ЮАР.