Марадона заявил, что хочет возглавить сборную Аргентины
Бывший нападающий и тренер сборной Аргентины Диего Марадона заявил о намерении вновь возглавить национальную команду страны.
Марадона сделал заявление после поражения аргентинцев под руководством Хорхе Сампаоли в товарищеском матче против Нигерии (2:4) в Краснодаре.
«Кто одержал больше побед? Давайте сделаем выводы.
Я горячусь, потому что они теряют престиж. Но ребята не виноваты. Я хочу вернуться», – написал Марадона в инстаграме.
57-летний специалист также опубликовал таблицу с результатами тренеров сборной Аргентины, где у Марадоны лучший показатель побед из всех – 75%.
Напомним, Марадона возглавлял сборную Аргентины с октября 2008 по июль 2010 года. С командой он вышел в 1/4 финала ЧМ-2010 в ЮАР.
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