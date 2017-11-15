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    Марадона заявил, что хочет возглавить сборную Аргентины

    Теги сборная Аргентины Диего Марадона сборная Нигерии товарищеские матчи (сборные) Хорхе Сампаоли

    Бывший нападающий и тренер сборной Аргентины Диего Марадона заявил о намерении вновь возглавить национальную команду страны.

    Марадона сделал заявление после поражения аргентинцев под руководством Хорхе Сампаоли в товарищеском матче против Нигерии (2:4) в Краснодаре.

    «Кто одержал больше побед? Давайте сделаем выводы.

    Я горячусь, потому что они теряют престиж. Но ребята не виноваты. Я хочу вернуться», – написал Марадона в инстаграме.

    57-летний специалист также опубликовал таблицу с результатами тренеров сборной Аргентины, где у Марадоны лучший показатель побед из всех – 75%.

    Напомним, Марадона возглавлял сборную Аргентины с октября 2008 по июль 2010 года. С командой он вышел в 1/4 финала ЧМ-2010 в ЮАР.

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