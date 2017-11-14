Зобнин вернулся в общую группу «Спартака». Он не играл с июня

Полузащитник Роман Зобнин окончательно восстановился от тяжелой травмы колена.

23-летний футболист вернулся в общую группу. Сегодня он занимался вместе с остальными футболистами, не уехавшими в свои сборные.

Напомним, что Зобнин не играл с начала июня из-за травмы крестообразных связок.

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Фото: официальный сайт