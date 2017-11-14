Зобнин вернулся в общую группу «Спартака». Он не играл с июня
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин окончательно восстановился от тяжелой травмы колена.
23-летний футболист вернулся в общую группу. Сегодня он занимался вместе с остальными футболистами, не уехавшими в свои сборные.
Напомним, что Зобнин не играл с начала июня из-за травмы крестообразных связок.
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Фото: официальный сайт «Спартака»
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