Габбьядини, Д′Амброзио и вратарь СПАЛ Мерет вызваны в сборную Италии

Тренер сборной Италии Джампьеро Вентура назвал состав на игры с командами Албании и Голландии.

Вратари: («Ювентус»), Алекс Мерет (СПАЛ), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»).

Защитники: Давиде Астори («Фиорентина»), Леонардо Спинаццола («Аталанта»), Давиде Дзаппакоста («Торино»), Данило Д′Амброзио («Интер»), Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед»), Маттиа Де Шильо, Алессио Романьоли (оба – «Милан»), Даниэле Ругани, Андреа Бардзальи, (все – «Ювентус»).

Полузащитники: Марко Пароло («Лацио»), («Наполи»), Никола Сансоне («Вильярреал»), Федерико Бернардески («Фиорентина»), Даниэле Де Росси («Рома»), Марко Верратти («ПСЖ»), Антонио Кандрева, Роберто Гальярдини (оба – «Интер»).

Нападающие: Эдер Мартинс («Интер»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Андреа Белотти («Торино»), Маноло Габбьядини («Саутгемптон»).