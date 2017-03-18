Габбьядини, Д′Амброзио и вратарь СПАЛ Мерет вызваны в сборную Италии
Тренер сборной Италии Джампьеро Вентура назвал состав на игры с командами Албании и Голландии.
Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Алекс Мерет (СПАЛ), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»).
Защитники: Давиде Астори («Фиорентина»), Леонардо Спинаццола («Аталанта»), Давиде Дзаппакоста («Торино»), Данило Д′Амброзио («Интер»), Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед»), Маттиа Де Шильо, Алессио Романьоли (оба – «Милан»), Даниэле Ругани, Андреа Бардзальи, Леонардо Бонуччи (все – «Ювентус»).
Полузащитники: Марко Пароло («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Никола Сансоне («Вильярреал»), Федерико Бернардески («Фиорентина»), Даниэле Де Росси («Рома»), Марко Верратти («ПСЖ»), Антонио Кандрева, Роберто Гальярдини (оба – «Интер»).
Нападающие: Эдер Мартинс («Интер»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Андреа Белотти («Торино»), Маноло Габбьядини («Саутгемптон»).
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