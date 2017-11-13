Черчесов не стал комментировать ситуацию с Игорем Денисовым

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеского матча отказался обсуждать свое решение не приглашать в команду полузащитника Игоря Денисова.

- Почему в сборную не вызван Денисов?

– Я готов рассуждать о тех, кто есть в сборной, а не о тех, кого нет.

Игорь Денисов: «Ни для кого не секрет наши отношения с Черчесовым. Очевидно, меня в сборной не будет»