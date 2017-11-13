Черчесов не стал комментировать ситуацию с Игорем Денисовым
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеского матча отказался обсуждать свое решение не приглашать в команду полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.
- Почему в сборную не вызван Денисов?
– Я готов рассуждать о тех, кто есть в сборной, а не о тех, кого нет.
Игорь Денисов: «Ни для кого не секрет наши отношения с Черчесовым. Очевидно, меня в сборной не будет»
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