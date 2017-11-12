Вентуру могут уволить и в случае выхода Италии на ЧМ-2018. Анчелотти, Конте и ди Бьяджо – в шорт-листе
Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура может покинуть свой пост даже если выведет команду на ЧМ-2018.
В августе 69-летний специалист продлил контракт с Федерацией футбола Италии до лета 2020 года. В пятницу итальянцы в первом стыковом матче в гостях уступили Швеции (0:1).
Если Вентура будет отправлен в отставку, вакантный пост могут занять бывший тренер «Баварии» Карло Анчелотти, тренер «Челси» Антонио Конте или Луиджи ди Бьяджо, возглавляющий молодежную сборную Италии, сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa и La Gazzetta dello Sport.
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