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    Валерий Непомнящий: «Игроки сборной Камеруна смотрели на меня как мартышки»

    Теги сборная Камеруна Валерий Непомнящий

    Российский тренер Валерий Непомнящий вспомнил о работе со сборной Камеруна, которую вывел в четвертьфинал ЧМ-1990.

    «На первой встрече со сборной Камеруна я, мягко говоря, офигел. Должны были появиться не меньше 22 человек, вышли четыре. Кто во что одет – кто в шортах, кто в штанах.

    Стоят и смотрят на меня такие… Камерунцы – наивные ребята, так смотрят… Есть мартышки, которые смотрят большими немигающими глазами. Так и эти смотрели: «Ну и что?».

    Это надо было видеть. Я не знал, что делать», – вспомнил Непомнящий.

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