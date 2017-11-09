Валерий Непомнящий: «Игроки сборной Камеруна смотрели на меня как мартышки»

Российский тренер вспомнил о работе со сборной Камеруна, которую вывел в четвертьфинал ЧМ-1990.

«На первой встрече со сборной Камеруна я, мягко говоря, офигел. Должны были появиться не меньше 22 человек, вышли четыре. Кто во что одет – кто в шортах, кто в штанах.

Стоят и смотрят на меня такие… Камерунцы – наивные ребята, так смотрят… Есть мартышки, которые смотрят большими немигающими глазами. Так и эти смотрели: «Ну и что?».

Это надо было видеть. Я не знал, что делать», – вспомнил Непомнящий.