Лионель Месси: «Матч с Россией – возможность набраться опыта»
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России.
«Для меня всегда особенный момент – выходить на поле в футболке сборной Аргентины. И матч с Россией – отличная возможность сыграться и набраться еще опыта.
Спокойно готовлюсь к матчу», – сказал Месси.
Матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября на стадионе «Лужники» . Начало – в 16.00 по московскому времени.
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