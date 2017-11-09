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    Лионель Месси: «Матч с Россией – возможность набраться опыта»

    Теги Лионель Месси сборная России сборная Аргентины товарищеские матчи (сборные)

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России.

    «Для меня всегда особенный момент – выходить на поле в футболке сборной Аргентины. И матч с Россией – отличная возможность сыграться и набраться еще опыта.

    Спокойно готовлюсь к матчу», – сказал Месси.

    Матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября на стадионе «Лужники» . Начало – в 16.00 по московскому времени.

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