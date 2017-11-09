Лионель Месси: «Матч с Россией – возможность набраться опыта»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России.

«Для меня всегда особенный момент – выходить на поле в футболке сборной Аргентины. И матч с Россией – отличная возможность сыграться и набраться еще опыта.

Спокойно готовлюсь к матчу», – сказал Месси.

Матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября на стадионе «Лужники» . Начало – в 16.00 по московскому времени.