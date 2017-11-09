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    Златан Ибрагимович: «Моя история в сборной Швеции завершена, но было бы здорово попасть на ЧМ в Россию»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед сборная Италии сборная Швеции квалификация ЧМ-2018 квалификация ЧМ-2018. Стыковые матчи

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции.

    «Матчи с Италией будут сложными для обеих команд. Они сделают все, чтобы пройти дальше, это как финал кубка. Плей-офф определенно отличается от группового этапа.

    Швеция играет без особого давления. С тех пор как я ушел из сборной, от них не ждут многого как медиа, так и болельщики. При этом состав остается хорошим коллективом, просто у них меньше ответственности. Игроки не так опытны, но амбициозны.

    Моя история в национальной сборной завершена. Но посмотрим, что случится. Определенно было бы здорово попасть в Россию», – заявил Златан.

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