Златан Ибрагимович: «Моя история в сборной Швеции завершена, но было бы здорово попасть на ЧМ в Россию»

Нападающий Златан Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции.

«Матчи с Италией будут сложными для обеих команд. Они сделают все, чтобы пройти дальше, это как финал кубка. Плей-офф определенно отличается от группового этапа.

Швеция играет без особого давления. С тех пор как я ушел из сборной, от них не ждут многого как медиа, так и болельщики. При этом состав остается хорошим коллективом, просто у них меньше ответственности. Игроки не так опытны, но амбициозны.

Моя история в национальной сборной завершена. Но посмотрим, что случится. Определенно было бы здорово попасть в Россию», – заявил Златан.